Казахський економіст і письменник Рахімбек Абдрахманов у програмі Юрія Романенка «Романенко. Беседы» розповів, як казахи ставляться до українців. За його словами Казахстан повинен вивчити події 2014 року в Україні, адже їх може чекати це.

«У Казахстані Україна сприймається дуже позитивно, незважаючи на те, що в Україні про це не знають. Казахстанської повістки в Україні немає, а в Казахстані українська повістка є. Наше суспільство проводить живі паралелі між тим, що відбувається на Донбасі і тим, що може статися у нас», - зазначив Абдрахманов.

За словами експерта, Росія бажає політичної інтеграції Казахстану та Росії, а деякі російські політики заявляють про те, що деякі казахські землі належать Росії. Як зазначив економіст, Казахстан приміряє на себе ті процеси демократизації, які Україна пережила в 2014 році.

«У нас багато експертів вважають, що той процес трансформації, який зараз переживає Україна нам корисно вивчити, тому що рано чи пізно ми до цього теж дійдемо, і повинні будемо застосовувати певні речі у себе. Українська повістка дуже цікава нашій громадськості», - розповів економіст.

Як зазначив експерт, проникнення українських медіа на казахський ринок посприяло б інформаційній диверсифікації, тому що інформаційне поле Казахстану на 56% зайнято російським мовленням. За його словами, жителі Казахстану тоді могли б порівнювати посили російських і українських медіа.

Нагадаємо, Politeka публікувала слова Романенко про розслідування Бігуса, що вся країна це дивиться і продовжує дивитися, будуть дивитися ще нові плівки.

Раніше на Politeka Корж висловився про ідею створення державної авіакомпанії.



