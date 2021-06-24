У прямому ефірі Знай 24 політичний експерт Руслан Бізяєв спрогнозував зміни в форматі Мінських угод. Зокрема, він зазначив, що фактично на зустрічі G7+, а потім на саміті НАТО була офіційно оголошена холодна війна Китаю. У зв'язку з новим розміщенням геополітичних сил змінюється і ставлення Заходу до Росії, і з цим не можна не рахуватися.

«Зараз для колективного Заходу Росія потрібна в статусі хоча б нейтрала. Для цього можна піти на певні поступки, навіть ті, які ще вчора вважалися червоними лініями», - говорить він.

Мається на увазі ставлення до анексії Криму та збройного протистояння проросійських збройних формувань і українських Збройних Сил на сході країни. Одночасно Бізяєв не бачить конкретики в заявах Байдена і Меркель з приводу Мінських угод.

«Є буква Мінська, а є дух Мінська. Так-от буква, наскільки ми розуміємо, в цій ситуації нездійсненна. Як тільки підійдуть до імплементації політичної частини Мінська, в Україні можуть початися внутрішні конфлікти. Тому що для частини суспільства це буде капітуляцією. Зараз потрібно дуже швидко перезавантажувати діалоги. В іншому випадку час починає працювати проти нас. Тобто треба запропонувати альтернативу Мінським угодам, яка буде сприйнята всіма», - зазначає він.

Аналітик зазначає, що стрімко змінюється коло підписантів Мінських угод.

«Скоро йде Меркель. Це останній європейський політик, який підписував Мінські угоди. Залишається один Путін. Я думаю, що зустріч Зеленського з Путіним можлива. Але до яких вона призведе наслідків? Навіть не одна зустріч з Путіним, а зустріч із Байденом. Макрон в цій ситуації виступає посередником», - зазначає Бізяєв.

Нагадаємо, восени буде певний дедлайн, - Бізяєв про замороження конфлікту на Донбасі.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Бізяєв розповів про реакцію Сі Цзіньпіна на зустріч Байдена і Путіна.