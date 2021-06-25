У програмі Сергія Дойка «Особистість» віцепрезидент Асоціації політичних психологів Віктор Рибаченко пояснив, у чому полягає робота політтехнологів: завдяки ним політики і приходять до влади.
Гість програми розповідає, що під час виборчої кампанії політтехнологи зазвичай добре заробляють. «За потрібного політтехнолога платять більше, ніж загальносередні зарплати. Політтехнологи роблять свою роботу, у них є кандидат X і треба його провести», - пояснює він. А далі, каже Рибаченко, буде так, як політтехнологу вже вдасться домовитися.
Водночас він зазначає, що багато людей критикує політтехнологів за те, що вони просувають політиків, які є поганими людьми. Але Рибаченко пояснює, що хороших людей в політиці не так вже й багато, сам він особисто їх знає і поважає, але більшість – викликають питання.
Принагідно експерт пояснює, яким має бути хороший політик: це людина передусім порядна та патріотична. Тим не менш, каже він, багато українських політиків живуть у державі як у готелі. «Це свого роду цинізм, і серед наших можновладців та бізнесменів багато циніків», - обурюється Рибаченко. Як він каже, ці люди заробляють в Україні величезні суми, поки можуть, а тоді виїжджають закордон до своїх родин.
Нагадуємо, Рибаченко розповів про розвиток сучасних медіа та журналістики в Україні.
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