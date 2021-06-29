Найбільш реальна загроза українській безпеки - це можливість подальшого продовження агресії з боку РФ. Так вважає український дипломат Олександр Чалий і своїми думками він поділився з експертом з міжнародної та внутрішньої політики Юрієм Романенком у програмі «Романенко Бесіди» на Youtube

«Якщо все буде залишатися так як залишається, з цим можна працювати в форматі Мінська, Кримської платформи та інших форматах, але там не стріляють, і агресія РФ обмежена. А якщо РФ піде далі, відповідно, для української політики і української політичної еліти потрібно зробити все можливе і неможливе, щоб не допустити подальшу ескалацію з боку Росії», - сказав він.

Чалий вважає, що наші політики повинні не дозволити в силу різних причин, щоб РФ пішла далі, і це в умовах, коли ми усвідомили в квітні, що, якщо вона далі піде, ми залишаємося сам на сам з РФ. І це ще більше підкреслює, впевнений він, що цей сценарій для нас абсолютно неприйнятний, тому що Мінськ-3 буде набагато гіршим, ніж попередні Мінські угоди.

«І тоді у мене виникає логічне запитання, якщо це дійсно найбільша загроза українській безпеці, то тоді виходить, що нагнітання конфронтації з РФ - це ризики. І згідно моєї дипломатичної логіки щось у нас не стикується. Після того як Байден дав якийсь сигнал, що весна можлива, ми повинні були першими цим скористатися», - акцентував він.

Чалий сказав, що ЄС своїм голосуванням дав інший меседж, тим самим ми потрапляємо в спіраль підвищення конфронтації, від якої найбільше програємо ми.

«Рано чи пізно конфронтація між Заходом і Росією увійде в повністю регульоване русло і стане конструктивною конфронтацією, градус якої почне знижуватися», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Романенка, що зрозуміло, що Росія поводиться неправильно, але й Україна діє не як країна, яка знаходиться в смертельній небезпеці.

Також раніше Романенко розповідав про розслідування Бігуса.