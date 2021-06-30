У програмі «Чаплига відповідає» політолог Михайло Чаплига розповів детальніше про процес прийняття Конституції України і заявив, що президент Кучма хотів зробити її зручною для себе, а закінчилося все дихотомією виконавчої гілки влади.

Політолог зазначає, що Конституція України буквально зшита з положень Загальної декларації прав людини. «З точки зору гарантій прав і свобод і соціальних гарантій – це дійсно одна з кращих Конституцій. А ось з точки зору балансу влади, на жаль, первородний гріх крався під час самої ночі, коли вона народжувалася», - стверджує він.

Чаплига також відзначає, що Конституцію прийняли після проголошення незалежності, а до того часу був Кучма, який так чи інакше мав свої інтереси і відстоював саме їх.

Експерт відзначає, що в Україні є три гілки влади – законодавча, виконавча і судова - але немає жодної президентської. «Немає такої гілки «президентська влада», але по факту вона тоді була, бо в ту ніч вона була на телефоні дуже яскрава і тоді ми отримали дихотомію виконавчої влади», - стверджує він. Чаплига пояснює, що мається на увазі: маємо і міністра, і президента, але хто з них очолює виконавчу владу – не зазначено.

Нагадуємо, Чаплига розповів, до чого призвела жорстка риторика Зеленського щодо Заходу.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Чаплига розповів, на яких умовах слід співпрацювати із Заходом.