В программе «Чаплыга отвечает» политолог Михаил Чаплыга рассказал подробнее о процессе принятия Конституции Украины и заявил, что президент Кучма хотел сделать ее удобной для себя, а закончилось все дихотомией исполнительной ветви власти.

Политолог отмечает, что Конституция Украины буквально сшита из положений Всеобщей декларации прав человека. «С точки зрений гарантий прав и свобод и социальных гарантий – это действительно одна из лучших Конституций. А вот с точки зрения баланса властей, к сожалению, первородный грех крался во время самой ночи, когда она рождалась», - утверждает он.

Чаплыга также отмечает, что Конституцию приняли после провозглашения независимости, а к тому времени был Кучма, который так или иначе имел свои интересы и отстаивал именно их.

Эксперт отмечает, что в Украине есть три ветви власти - законодательная, исполнительная и судебная - но нет никакой президентской. «Нет такой ветви «президентская власть», но по факту она тогда была, ведь в ту ночь она была на телефоне очень ярка и тогда мы получили дихотомию исполнительной власти», - утверждает он. Чаплыга объясняет, что имеется в виду: имеем и министра, и президента, но кто из них возглавляет исполнительную власть - не указано.

Напоминаем, Чаплыга рассказал, к чему привела жесткая риторика Зеленского в отношении Запада.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга рассказал, на каких условиях следует сотрудничать с Западом.



