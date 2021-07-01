Політолог Руслан Бортник у своєму блозі розповів, чому важливо повернути Донбас. За його словами, без повернення окупованих територій – Україна не буде незалежна, суверена та успішна.

«Ми маємо переконувати суспільство, що Донбас потрібно повернути. Це економічно, політично, соціально і стратегічно вкрай вигідно Україні. Без повернення Донбасу не буде повноцінної суверенної незалежної України – це неможливо. Донбас повернути можливо. Так, це не дуже легко, але це абсолютно можливо», - зазначив Бортник.

За словами політолога, існує величезний міжнародний досвід, який дозволяє сформувати стратегічну модель повернення Донбасу.

«Самі моделі недоцільно зараз обговорювати, більше того, немає універсальних моделей. Усі моделі в залежності від політичної кон’юнктури застосовували в тій чи іншій країні. Якщо ми будемо апелювати термінами справедливості або вирішувати, хто винуватий або правий – наше минуле забере наше майбутнє», - підкреслив експерт.

На думку Бортника, влада зараз не дуже багато приділяє уваги питанню повернення окупованих територій, тому її треба, за його словами, підштовхнути, змінивши інформаційний простір. Як зазначив експерт, існує думка, що Захід воює з Росією, тому не хоче мирного вирішення конфлікту. Бортник сказав, що це не правда, Заходу не потрібна війна – їм потрібен компроміс.

Нагадаємо, для Politeka Бортник розповів, чи чекає українців підвищення тарифів.

Раніше на Politeka Бортник прокоментував реакцію Кремля на нові санкції.