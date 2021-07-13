Із чим доводиться розбиратися ветеранам, аби отримати статус учасника бойових дій (УБД)? Детальніше про це розповів правник Геннадій Друзенко в програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?» .

Гість програми розповідає про медиків з першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМШ), яким не дали статус УБД. Він конкретизує, що це сотні медиків, які добровільно пішли на фронт, наприклад, головний офтальмолог України Оксана Вітовська, хірург-онколог Олександр Ткаченко та інші.

Але водночас Друзенко зазначає, що це не єдині добровольці, які отримали відмову, просто саме їхній випадок набув такого резонансу. Він обурюється через те, що держава буквально почала війну проти своїх ветеранів.

«6 років жоден доброволець загалом не міг отримати статус учасника бойових дій, навіть коли не було сумнівів – він всі ці роки провів на війні», - констатує правник. Після цього, зазначає він, у закон про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту внесли поправки.

Як повідомляє експерт, ці справи доходили до суду і кілька з них навіть виграли. «Але попри виграні суди Мінвет і міжвідомча комісія з установлення цього статусу судяться», - каже Друзенко. Зокрема, він розповідає про випадок лікаря-добровольця Галини Черниш, якій спершу надали статус УБД, але того же дня вирішили забрати і подали касацію у Верховний Суд. «Вона була не менше 10 ротацій на Сході в різних локаціях, зокрема і на пунктах переходу працювала», - підкреслює гість програми.

У правника склалося враження, що це особисто чиновники Міністерства у справах ветеранів дають учасникам бойових дій соціальні пільги і гарантії. «На жаль, держава, по суті, залишається не людяною, не для громадян. А держава радянська. Громадянин – це ніхто», - констатує він. За словами Друзенка, держава постійно нагадує своїм громадянам, що вони залежні від неї.

А із ветеранами, каже він, складається така ситуація, що сама держава їх цькує на гроші ж українців.

Як повідомляла Politeka, Друзенко розповів, чи забезпечує держава військових .