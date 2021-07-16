В ефірі програми «Розвилка» політолог Руслан Бізяєв розповів, які п'ять реформ він вважає за необхідне здійснити в Україні.
«По-перше, це повернення суверенітету, тобто приведення всіх норм законодавства до однієї простої планки, одного простого знаменника - що всі рішення щодо України приймаються всередині України. Це досить складний, але неминучий, на мій погляд, розвиток подій», - вважає Бізяєв.
Як похідне політолог відзначає політичну реформу: перехід до парламентсько-президентської республіки, де президент виконує дуже укорочені функції, щось на кшталт президента Німеччини або Австрії.
«Основна влада повинна бути сконцентрована в парламенті, щоб виключити дуалізм у виконавчій владі. Хто у нас глава виконавчої влади: президент чи прем'єр-міністр?», - каже Бізяєв.
Політолог також вважає за необхідне проведення економічної реформи, яка повинна полягати в швидкому переході на іншу економічну модель: інноваційну з прицілом на перехід шостий технологічний уклад.
Ані Лорак, яка переїхала в Росію, несподівано повернулася до Києва і заспівала українською: "Позитив!"
Екс-ВІА Гра Мейхер показала декольте зблизька, здивувавши одкровенням: "Запропонували зіграти циганку"
Обранець Мішиної Еллерт в одних плавках насмішив своїми спостереженнями на пляжі: "Браво"
Тропічні +37 підуть на спад в Україні: синоптик назвала рятівну дату
Спливли справжні імена Злати Огневич, Лілії Ребрик, Барських та інших зірок: "Навіть уявити не могла"
«Потрібна гуманітарна реформа - не повинно залишатися жодних моментів, які країну розривають. Обов'язкова реформа освіти. Без освіти взагалі нема про що говорити», - також впевнений Бізяєв.
Як повідомляла Politeka, Решмеділова заявила, що політика ЄС щодо РФ суперечлива.
Нагадаємо, для Politeka Куса заявив, що українське суспільство досить консервативно, воно абсолютно не готове прийняти європейські цінності.