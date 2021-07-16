В ефірі програми «Розвилка» політолог Руслан Бізяєв розповів, які п'ять реформ він вважає за необхідне здійснити в Україні.

«По-перше, це повернення суверенітету, тобто приведення всіх норм законодавства до однієї простої планки, одного простого знаменника - що всі рішення щодо України приймаються всередині України. Це досить складний, але неминучий, на мій погляд, розвиток подій», - вважає Бізяєв.

Як похідне політолог відзначає політичну реформу: перехід до парламентсько-президентської республіки, де президент виконує дуже укорочені функції, щось на кшталт президента Німеччини або Австрії.

«Основна влада повинна бути сконцентрована в парламенті, щоб виключити дуалізм у виконавчій владі. Хто у нас глава виконавчої влади: президент чи прем'єр-міністр?», - каже Бізяєв.

Політолог також вважає за необхідне проведення економічної реформи, яка повинна полягати в швидкому переході на іншу економічну модель: інноваційну з прицілом на перехід шостий технологічний уклад.

«Потрібна гуманітарна реформа - не повинно залишатися жодних моментів, які країну розривають. Обов'язкова реформа освіти. Без освіти взагалі нема про що говорити», - також впевнений Бізяєв.

Як повідомляла Politeka, Решмеділова заявила, що політика ЄС щодо РФ суперечлива.