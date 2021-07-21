Загальна бездіяльність Кабінету Міністрів України та конкретно очільника Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовского стала причиною аварії на підприємстві Рівнеазот. Про це за своїй сторінці в мережі Facebook пише народний депутат Михайло Цимбалюк.

За словами нардепа, замість комплексного вирішення екологічних проблем, міністр екології Абрамовский понад рік зайнятий лише тим, що посилював позиції свого бізнесу у державних тендерах.

«Вирішити проблему навколо цього підприємства просили у владних кабінетах вже давно – руки до цього не дійшли й не доходять і зараз. А бездіяльність керівництва профільного екологічного міністерства вже яскраво сигналізує про проблему у менеджерському підході вирішення реальних проблем. Маю надію, що вибух на «РівнеАзот» стане повчальним уроком для «монобільшості» і «на Банковій» у Києві щодо ефективності міністерського складу Кабміну», пише Цимбалюк.

Нагадаємо, 20 липня на заводі "Рівнеазот" сталася розгерметизація трубопроводу в цеху з виробництва азотної кислоти. В результаті надзвичайної ситуації стався разовий викид нітрозних газів. Наслідки НС ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Як повідомляли ЗМІ, 15 липня на позачерговій сесії Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроект №3091 Про державний екологічний контроль не дивлячись на критику з боку бізнесу та екологів. Зокрема, президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що документ не встановлює прозорих правил гри в сфері, його ухвалення призведе лише до посилення корупції.