Депутат Галина Янченко у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» розповіла про Мінські домовленості. За її словами, навряд чи вони будуть використані як основні умови для врегулювання конфлікту.

«У тому вигляді, у якому вони зараз, я дуже сподіваюся, що вони не пройдуть. Не пройдуть хоча б з тих причин, що Зеленський послідовно 2 роки заявляв, що логіка у цих пунктах відсутня. Не можна проводити вибори під дулами бойовиків-терористів», - зазначила Янченко.

За словами Янченко, Банкова не змінить свій погляд на Мінські домовленості у найближчий час точно, тому навряд чи вони будуть використані у якості головних положень для врегулювання.

«Це було багаторазово озвучено міжнародним партнером і на Нормандській зустрічі в грудні 2019 року. Тоді були отримані перші позитивні сигнали з боку Меркель, що вона вважає, що Мінські домовленості не є скам’янілими», - підкреслила експерт.

Як зазначила Янченко, представники Росії у відповідь на критику Мінських домовленостей реагують дуже негативно, вважаючи, що Захід робить не зрозуміло що.

«Я думаю, що навряд чи Мінські домовленості, у тому порядку, у якому прийняв Порошенко, можуть бути реалізовані», - сказала Янченко.

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