Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла про головну політичну подію серпня - Кримську платформу, а також про те, як буде відбуватися святкування 30 років Незалежності України.

Вона нагадала, що в День Державного прапора, 23 серпня, відбудеться перший саміт Кримської платформи, який повинен прийняти документ про деокупацію.

«Низака країн вже підтвердили участь в саміті Кримської платформи на рівні вищих представників держав, але на даному етапі з ініціативи МЗС України вирішило не називати ці країни. США під час саміту Кримської платформи представлятиме міністр транспорту, демократ Пітер Буттіджедж», - розповіла Завальнюк.

Вона зазначила, що, за словами Мустафи Джемілєва, Буттіджедж - досить впливова фігура в Кабінеті міністрів США, а Байден по ряду причин не зможе відвідати День Незалежності і Кримську платформу.

«З Байденом чи без нього, але в серпні нас з вами чекає головне державне свято року - нашій країні виповниться 30 років. Багато хто скаже, що це бенкет під час чуми, але наш президент все ще вірить, що ювілейний день народження України може стати прекрасним приводом для вирішення геополітичних проблем», - говорить Завальнюк.

Журналістка повідомила, що слоган святкування – «Ти у мене одна!», а глава держави заявив, що святкові заходи до 30-річчя незалежності триватимуть три дні.

Так, зазначає Завальнюк, 22 серпня відбудеться вручення нової премії - «Національна легенда», а оскільки світові лідери приїдуть в Україну зі своїми другими половинками, 23 серпня також відбудеться заснований Україною Саміт перших леді та джентльменів, на якому будуть підійматися проблеми клімату і навколишнього середовища, гендерної рівності, безбар'єрності.

Крім цього, заплановано святковий концерт для лідерів держав в Національній опері України за участю легенд опери і балету, а також 24 серпня відбудеться парад Збройних Сил України, додала журналістка.

Раніше Politeka повідомляла, що Кремінь назвав головну умову української державності .