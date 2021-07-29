Доктор економічних наук, академік Академії економічних наук, екс-віце-прем’єр міністр – міністр економіки України, народний депутат 6-го скликання Володимир Лановий розповів у програмі Євгена Рибчинського «Ще не вмерла» про втрачені можливості України в економічному розвитку на початку незалежності

«Машинобудування, легка промисловість, які були провідними в Україні, плюс сільське господарство з переробкою, потребували ринків. Машинобудування, в основному, працювало на військово-промисловий комплекс. Майже весь Київ, Харків, танки випускали там, де називалося «тракторний завод». Ну, і для космосу, звичайно. У радянські часи закупівля продукції йшла через Москву. Всі машинобудівні підприємства були підпорядковані міністерству в Москві. Я, наприклад, в електронній промисловості працював, і їздив у Держплан і в міністерство вирішувати якісь питання», - розповідає Лановий.

Як же сталося, що ми й досі не перейшли на нормальний ринок? – цікавиться ведучий.

«Треба було розібратися на фаховому рівні. Наприклад, підприємство електронної промисловості «Кристал квазар», або Корольова. Яку продукцію вони випускають? Хто може в них купити? Треба було, щоб ці директори почухали потилицю, куди б вивезти кольорові метали, куди б паливо. Переробили нафту, а мазут вони кораблями приватним фірмам продавали», - каже він.

Мали бути менеджери, які б шукали нові ринки.

«Не через Москву, а напряму. До мене, наприклад, і «Дженерал моторс» зверталися. Тут у Києві була делегація, я їм показував наші автомобільні заводи, де вони б мали розміститися. Автомобілісти Фіату мені говорили: «Ми хочемо замовити «Мотор Січі» коробку передач», - зазначає колишній міністр.

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