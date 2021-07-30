У новому відеоблозі «Чесний погляд на економіку» експерт і економіст Олексій Кущ розповів, що газотранспортна система «Турецький потік» завдала шкоди газотранспортній системі України не менше, ніж завдасть «Північний потік-2»

«Це виглядає як однобока короткозорість. Одним оком бачу, другим не бачу, тобто «Північний потік-2» ми бачимо, а «Турецький потік» не бачимо. Проти «Північного потоку-2» працюємо за допомогою лобістських інструментів і виділяємо на це гроші, а проти «Турецького потоку» практично не застосовуємо ніяких механізмів впливу, хоча заблокувати «Турецький потік» було набагато простіше ніж «Північний потік-2», - підкреслив він.

Кущ сказав, що за «Північним потоком-2» стоїть Німеччина і зрозуміло, що її вага в міжнародній політиці значно вища, ніж у інших країн європейського континенту і порівняти з впливом Франції і Великобританії, а за «Турецьким потоком» стоїть Туреччина, яка не зважаючи на свою норовистість все одно досить залежна від Заходу.

«При цьому і по одному, і по другому газопроводу йде російський газ, що поставляється на європейський ринок з тією лише різницею, що «Північний потік-2» це Центральна і Північна Європа, а «Турецький потік» це Балкани і Південна Європа. Тому Європа, побачивши, як ми поводилися щодо «Турецького потоку» визнала, що має право на «Північний потік-2», - резюмував він.

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