У новому відеоблозі «Чесний погляд на економіку» експерт і економіст Олексій Кущ розповів, що газотранспортна система «Турецький потік» завдала шкоди газотранспортній системі України не менше, ніж завдасть «Північний потік-2»
«Це виглядає як однобока короткозорість. Одним оком бачу, другим не бачу, тобто «Північний потік-2» ми бачимо, а «Турецький потік» не бачимо. Проти «Північного потоку-2» працюємо за допомогою лобістських інструментів і виділяємо на це гроші, а проти «Турецького потоку» практично не застосовуємо ніяких механізмів впливу, хоча заблокувати «Турецький потік» було набагато простіше ніж «Північний потік-2», - підкреслив він.
Кущ сказав, що за «Північним потоком-2» стоїть Німеччина і зрозуміло, що її вага в міжнародній політиці значно вища, ніж у інших країн європейського континенту і порівняти з впливом Франції і Великобританії, а за «Турецьким потоком» стоїть Туреччина, яка не зважаючи на свою норовистість все одно досить залежна від Заходу.
«При цьому і по одному, і по другому газопроводу йде російський газ, що поставляється на європейський ринок з тією лише різницею, що «Північний потік-2» це Центральна і Північна Європа, а «Турецький потік» це Балкани і Південна Європа. Тому Європа, побачивши, як ми поводилися щодо «Турецького потоку» визнала, що має право на «Північний потік-2», - резюмував він.
Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Бізяєва, що треба буде по нашій ГТС транспортувати водень або біопаливо.
Сумна дочка Ані Лорак стривожила виглядом на батьківщині батька: "Софійка, все добре..."
Пожежі в Туреччині дісталися курортів, відпочиваючих евакуюють: що відомо про українців
Трагедія у Дмитра Комарова, ведучий "Світ навиворіт" втратив дорогу людину: "Він - один з кращих..."
Фіналіст "Холостячки" Тригубенко розповів про свою любов, світячись від щастя: "Мені не вистачає слів..."
Тіна Кароль у вбранні за 100 тисяч гривень осоромилася із зачіскою та макіяжем: "Жах..."
Також раніше для Politeka Чаплига розповідав, чи погодиться РФ зберегти транзит газу через Україну.