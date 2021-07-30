Майстер перукарського мистецтва В'ячеслав Дюденко в програмі Сергія Дойка «Особистість» розповів, чому відмовився від пропозиції причісувати перших осіб держави.

«У мене була пропозиція бути перукарем у найперших осіб. Я розумію, що я вийду заміж за спецслужби, і всі покоління моїх родичів будуть на прослушці. Мені це не треба. Я розумію, так повинно бути, в принципі, але ні. Деякі наші політики хочуть, щоб у них був придворний перукар, який приїжджає до них додому, встає о шостій ранку, до них біжить і так далі. Мене це не дуже приваблює, тому що я хочу займатися творчістю. Мені не обов'язково пишатися тим, що я причісую ось таку конкретну особу. Я краще буду створювати колекції, публікувати в зарубіжних журналах, мене знатиме вся моя професійна еліта. Мені цього достатньо», - каже він.

Перукар розповів і про інші випадки, коли змушений відмовляти клієнтам.

«Якось одна клієнтка влаштувала мені іспит просто під Новий рік, 31 грудня. Вона через адміністратора записалася, а коли прийшла, виявилося, що їй потрібно зробити не просто красиву урочисту укладку, а там треба було по повній програмі зробити якийсь переворот у фарбуванні і так далі. Це зайняло дуже багато часу, мало не до ударів годинника. Я сказав: «Це був іспит Дюденко». Після цього ми ввели правило: 31 числа не записувати на складні процеси», - каже стиліст.

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