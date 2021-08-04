У новій програмі «Головне» на каналі «MY.UA» кандидат політичних наук Олексій Якубін розповів, що можна очікувати від Кримської платформи в теперішньому форматі.

«Було очікування, що світові лідери будуть зацікавлені в створенні формату Кримської платформи, де будуть активно підійматися питання щодо санкцій проти Росії, де буде якась регулярність, всі будуть там брати участь і це буде дратівливий чинник для Росії. А ми бачимо, як зараз обставини у світі змінилася, і тому починається відхід. Ми бачимо, як світові лідери намагаються домовлятися з РФ і виходить, що участь в Кримській платформі світових лідерів ставить на рожен відносини з РФ», - підкреслив він.

Якубін сказав, що Росія вже заявляє, що Кримська платформа - це нелегітимна подія і буде уважно стежити за тим, хто там буде брати участь. Тому, вважає він, замість очікуваної кількості країн для участі в Кримській платформі підтвердження дали всього тридцять і в основному приїдуть не перші особи.

«Тому там по ідеї буде прийнята Кримська хартія або декларація на Кримській платформі, яка зараз розробляється. Але, по суті, це буде якийсь форум обговорення, а далі є бажання у влади зробити його постійним. У самій Кримської платформі буде кілька рівнів, крім міжнародного рівня, там буде рівень в контексті Кабінету міністрів, парламентський і муніципальний рівень. Але очікування влади з самого початку від Кримської платформи були зовсім інші», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Мокана, що сама ініціатива створення кримської платформи - я вважаю, дуже правильна.