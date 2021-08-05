У 1994 році Президент Кучма прийшов під гаслами наведення порядку в країні, однак ця спроба не вдалася. Сьогодні потрібне повне перезавантаження системи. Про це у програмі Євгена Рибчинського «Ще не вмерла» сказав аналітик, політтехнолог, іміджмейкер, ексзаступник керівника пресслужби президента України Олександр Кочетков.

«Порядок і порядність – такі були гасла Леоніда Кучми. З порядком більш-менш, а з порядністю не зовсім, але щось там тоді було. Зараз повторюється, але в гіршому стані економіка. У 90-ті роки Україна за рахунок досвідченості, освіченості, розумності населення була складальним цехом всього Радянського Союзу. Але в Україні не було замкненого циклу, його треба було створювати. А людей, які це розуміли, на жаль, не виявилось», - пояснює аналітик.

«Обороноздатність країни – це, в першу чергу, економіка. Це ідеологія, і вона певним чином існує, є: патріотичність, згуртованість нації, здатність нації на ідеологічні вчинки: і по захисту країни, і по мобілізації внутрішніх сил (волонтерство і так далі). Зародки ідеології є», - каже Кочетков.

«Але економічно ми настільки слабкі, що це жах. Тому що ми крадемо самі в себе. Переважна більшість людей приходить на посаду, в першу чергу, з бажанням власного збагачення. Суспільство спокійно дивиться на все. Не було жодного покарання! Нам потрібно перезавантажувати систему, в якій влада буде залежна від населення значно частіше, ніж на виборах», - робить висновок Кочетков.

Як повідомляла Politeka, Кочетков пояснив причини високого рейтингу Президента Зеленського .