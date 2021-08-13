Мережа АЗС ОККО і Кременчуцький НПЗ виграли тендери на поставку 12 000 дизельного палива за ціною в портах Роттердам (Нідерданди) або Генуя (Італія) плюс 55 доларів за тонну

Про це повідомляє видання enkorr з посиланням на підсумки тендерів.

Третім переможцем з обсягом 3 000 тонн стала компанія «Торум», близька до нині збанкрутілої «Трейд Коммодіті». Вона продасть «Укрзалізниці» дизпаливо також за ціною в порту Роттердама плюс 55 доларів за тонну.

За розрахунками видання, так звана фіксована маржа постачальників, яка надалі буде автоматично приплюсовуватися до котирувань ДП в порту Роттердам або Генуя за 10 днів до отримання рознарядки, у ОККО складе 1 537 і 1 614 грн/т, у «ОІЛ-Трейд 2018» (Кременчуцький НПЗ) — 1 598 і 1 659 грн/т і у «Торума» -1 654 грн/т або $55/т.

Ця маржа, крім чистого заробітку компаній, включає в себе витрати на оплату премій за імпортними контрактами або закупівлі на внутрішньому ринку, витрати на доставку в Україну, страховку та інші витрати.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з лютого 2019 року закуповує дизпаливо за формулою з прив'язкою до європейських котирувань.

Формульний підхід з використанням цін в європейських хабах раніше використовувався для розрахунку вартості природного газу для населення — формула «Амстердам+». З 1 серпня 2020 року зі скасуванням ПСО, НАК «Нафтогаз України» буде за рішенням уряду в якості постачальника «останньої надії» продавати населенню газ за ціною хаб в Німеччині плюс вартість доставки в Україну.

Також у 2016-2019 роках діяла формула «Роттердам+» для вугілля. Вона встановлювала прогнозну вартість електроенергії виключно для промислових споживачів. Формулу скасували 1 липня 2019 року з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля та електроенергії для непобутових споживачів зросла. З травня 2021 року ціни на бензин і дизпаливо на АЗС також встановлюються за формулою аналогічною до «Роттердам+».