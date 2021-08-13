Сеть АЗС ОККО и Кременчугский НПЗ выиграли тендеры на поставку 12 000 дизельного топлива по цене в портах Роттердам (Нидерданды) или Генуя (Италия) плюс 55 долларов за тонну

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на итоги тендеров.

Третьим победителем с объемом 3 000 тонн стала компания «Торум», близкая к ныне обанкротившейся «Трейд Коммодити». Она продаст «Укрзализныци» дизтопливо также по цене в порту Роттердама плюс 55 долларов за тонну.

По расчетам издания, так называемая фиксированная маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ в порту Роттердам или Генуя за 10 дней до получения разнарядки, у ОККО составит 1 537 и 1 614 грн/т, у «Оил-Трейд 2018» (Кременчугский НПЗ) — 1 598 и 1 659 грн/т и у «Торума» —1 654 грн/т или $55/т.

Эта маржа, помимо чистого заработка компаний, включает в себя затраты на оплату премий по импортным контрактам или закупки на внутреннем рынке, затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.

Напомним, «Укрзализныця» с февраля 2019 года закупает дизтопливо по формуле с привязкой к европейским котировкам.

Формульный подход с использованием цен в европейских хабах ранее использовался для расчета стоимости природного газа для населения — формула «Амстердам+». С 1 августа 2020 г. с отменой ПСО, НАК «Нафтогаз Украины» будет по решению правительства в качестве поставщика «последней надежды» продавать населению газ по цене хаб в Германии плюс стоимость доставки в Украину.

Также в 2016-2019 гг. действовала формула «Роттердам+» для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для небытовых потребителей выросла. С мая 2021 года цены на бензин и дизтопливо на АЗС также устанавливаются по формуле аналогичной к «Роттердам+».