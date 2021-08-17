Середньодобова ціна електроенергії на ринку на добу наперед в Іспанії склала — 115,83 €/МВт-год, що майже втричі більше ніж в аналогічний період минулого року - 39,27 €/МВт-год

Про це повідомляє видання ExPro.

Видання зазначає, що на фоні різкого росту цін уряд Іспанії знизив податок на додану вартість для рахунків за електроенергію, щоб пом'якшити вплив на споживачів.

А за словами оператора ринку Іспанії OMIE, через аномальну спеку в Іспанії і Португалії використання кондиціонерів збільшується, що ще більше сприяє зростанню цін, які цього літа досягли рекордного рівня.

Також Іспанія закликала ЄС змінити механізм ціноутворення на електроенергію задля стримування росту цін на електроенергію. Однак ЄС відхилив запит іспанського уряду.

Нагадаємо, влітку 2021 року відбулося різке зростання цін на енергетичне вугілля і природний газ. Вартість вугілля в порту "Роттердам+" досягла історичного максимуму в 145 доларів за тону. Цін на газ на німецьких біржах перевищила 500 доларів за 1000 м3.