Агрохолдинги нещадно грабують українських громадян, продаючи олію за ціною значно вищою, ніж в Європі, і це відбувається за мовчазної згоди Антимонопольного комітету.

Про це написав економіст Борис Кушнірук на своїй сторінці в Facebook.



«Я купив соняшникову олію “Олейна” у бутилі на 850 мл за 61,8 грн. Тобто, літр цієї олії в Україні, у Києві у продуктовому магазині коштує 72,7 грн, або 2,3 євро. Слід нагадати, що Україна є світовим лідером з експорту соняшникової олії. Майже 50 відсотків міжнародного ринку соняшникової олії забезпечується саме Україною. І при цьому її вартість в Україні є вищою ніж у магазинах країн ЄС», - написав Кушнірук.



Зокрема, він зазначив, що вартість соняшникової олії в онлайн-магазинах Берліну складає 1,99 євро і навіть 1,39 євро за літр. На його думку, обгрунтованість такої високої ціни на українську олію у вітчизняних магазинах викликає багато запитань.



«За звичайною економічною логікою в українських магазинах вона має коштувати дешевше ніж в країнах ЄС. Бо, щонайменше немає витрат перевезення морським транспортом. Крім того, масштаб цін в країнах ЄС значно вищий. Зарплати найманих працівників у тій такі Німеччині у багато разів вищі, ніж в Україні. Тому витрати на реалізацію соняшникової олії в Україні обійдуться значно дешевше», - зазначив Кушнірук.



На його думку, ситуація пояснюється змовою виробників олії, які таким чином заробляють на звичайних українцях надприбутки.



«Очевидно, що йдеться про цинічну картельну змову виробників соняшникової олії. Також до цього можуть бути причетні торговельні мережі, але виключно за домовленостями з виробниками. Отже, ми є свідками цинічного пограбування українських громадян, яке здійснюється за мовчазної згоди Антимонопольного комітету (АМКУ)», - вважає Кушнірук.



За його словами, такого брутального пограбування та нахабства можновладців по відношенню до власних громадян не було навіть за часів президентства Януковича. Причина – у потужному аграрному лобі у Верховній Раді, яке проштовхує вигідні для агроолігархів умови, і навіть зниження ПДВ на сировину до 14%, чого немає у жодній європейській країні.



Як відомо, за даними Держслужби статистики останній рік соняшникова олія подорожчала на 89,3%, цукор - більше, ніж на 70%, борошно - на 21,5%, яйця - на 33%, макарони - на 20,7%, м'ясопродукти подорожчали на 10,5%.



Раніше політолог Кирило Сазонов звинуватив аграрних виробників у тому, що попри зниження ПДВ українці не побачили зниження цін на продукти - ні на зерно, ні на м'ясо.



Нагадаємо, аграрні барони України в 2020 році збільшили свій прибуток у півтора рази, до 58,5 млрд гривень. При цьому саме виробництво сільгосппродукції скоротилося на 14%. Таким чином, зростання пробутку аграрних олігархів викликане виключно подорожчанням агропродукції. Так, найбільший прибуток отримали сільськогосподарські підприємства, які виробляють соняшник - близько 21,1 мільярда гривень, пшениці - 19,0 мільярда гривень, кукурудзи на зерно - 11,9 мільярда гривень, ріпаку - 6,6 мільярда гривень, а також молока – 3,8 мільярда гривень.