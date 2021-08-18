Агрохолдинги беспощадно грабят украинских граждан, продавая масло по цене значительно выше, чем в Европе, и это происходит при молчаливом согласии Антимонопольного комитета.

Об этом написал экономист Борис Кушнирук на своей странице в Facebook.



«Я купил подсолнечное масло “Олейна” в бутыли на 850 мл по 61,8 грн. То есть, литр этого масла в Украине, в Киеве в продуктовом магазине стоит 72,7 грн, или 2,3 евро. Следует напомнить, что Украина является мировым лидером по экспорту подсолнечного масла. Почти 50 процентов международного рынка подсолнечного масла обеспечивается именно Украиной. И при этом ее стоимость в Украине выше чем в магазинах стран ЕС», - написал Кушнирук.



В частности, он отметил, что стоимость подсолнечного масла в онлайн-магазинах Берлина составляет 1,99 евро и даже 1,39 евро за литр. По его мнению, обоснованность такой высокой цены на украинское масло в отечественных магазинах вызывает много вопросов.



"По обычной экономической логике в украинских магазинах она должна стоить дешевле чем в странах ЕС. Потому что, по меньшей мере нет затрат перевозки морским транспортом. Кроме того, масштаб цен в странах ЕС значительно выше. Зарплаты наемных работников в той же Германии во много раз выше, чем в Украине. Поэтому расходы на реализацию подсолнечного масла в Украине обойдутся значительно дешевле», - отметил Кушнирук.



По его мнению, ситуация объясняется сговором производителей масла, которые таким образом зарабатывают на обычных украинцах сверхприбыли.



"Очевидно, что речь идет о циничном картельном сговоре производителей подсолнечного масла. Также к этому могут быть причастны торговые сети, но исключительно по договоренностям с производителями. Итак, мы являемся свидетелями циничного ограбления украинских граждан, которое осуществляется с молчаливого согласия Антимонопольного комитета (АМКУ)», - считает Кушнирук.



По его словам, такого дерзкого ограбления и наглости чиновников по отношению к собственным гражданам не было даже во времена президентства Януковича. Причина-в мощном аграрном лобби в Верховной Раде, которое проталкивает выгодные для агроолигархов условия, и даже снижение НДС на сырье до 14%, чего нет ни в одной европейской стране.



Как известно, по данным Госслужбы статистики последний год подсолнечное масло подорожало на 89,3%, сахар - более чем на 70%, муку - на 21,5%, яйца - на 33%, макароны - на 20,7%, мясопродукты подорожали на 10,5%.



Ранее политолог Кирилл Сазонов обвинил аграрных производителей в том, что несмотря на снижение НДС украинцы не увидели снижения цен на продукты - ни на зерно, ни на мясо.



Напомним, аграрные бароны Украины в 2020 году увеличили свою прибыль в полтора раза, до 58,5 млрд гривен. При этом само производство сельхозпродукции сократилось на 14%. Таким образом, рост прибыли аграрных олигархов вызван исключительно подорожанием агропродукции. Так, наибольшую прибыль получили сельскохозяйственные предприятия, которые производят подсолнечник - около 21,1 миллиарда гривен, пшеницы - 19,0 миллиарда гривен, кукурузы на зерно - 11,9 миллиарда гривен, рапса - 6,6 миллиарда гривен, а также молока – 3,8 миллиарда гривен.