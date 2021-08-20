Антикорупційні активісти, які протягом останніх 3 років намагалися побудувати кар'єру на спочатку надуманій справі "Роттердам+", остаточно втратили до неї інтерес

Про це заявив політолог Кирило Сазонов у своєму блоці для видання "Кореспондент".

"Всі ці ЦПК, активісти та інші розслідувачі і викривачі вже проігнорували шість (шість!) засідань ВАКС за позовом феросплавних заводів Коломойського і різного роду громадських діячів за формулою"Роттердам+". Їм більше не цікаво. Засідання зірвані, та вони більше нікому і не потрібні", - заявив політолог.

Він підкреслив, що такі активісти прекрасно розуміють і вже давно, що ніяких перспектив у справи немає.

"Всі державні експертизи одноголосно підтвердили, що формула "Роттердам+" не завдала шкоди ні споживачам електроенергії, ні державі в цілому. Зі скандалу в кар'єрному плані вичавили максимум. Звинувачували у страшній "зраді" всіх, хто попадався під руку, до п'ятого президента включно. Вводили людей в оману. У цьому плані все вийшло. А судових перспектив немає, як не було ні слова правди в звинуваченнях", - вважає Сазонов.

Нагадаємо, 20 травня новий прокурор САП вчетверте закрив справу "Роттердам+". Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені офісом генерального прокурора та вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи " Роттердам+" тривало більше 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.