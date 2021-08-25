Віктор Ющенко розповів про стан першого Президента України Леоніда Кравчука, який переніс важку операцію

Як пише Politeka.net, 29 червня 87-річний експрезидент України переніс надскладну операцію на серці. З того часу Кравчук перебуває в реанімації на штучній вентиляції легень. Відзначається, що зараз Кравчук знаходиться в Київському Інституті серця.

Про стан першого Президента України відомо дуже мало, адже його рідні заборонили коментувати самопочуття Леоніда Макаровича. Утім, за словами його прессекретаря, динаміка покращення стану дуже повільна.

Зауважимо, що через перенесену операцію Кравчук не був присутнім на параді до Дня Незалежності. Пізніше в інтерв’ю УНІАН третій Президент України Віктор Ющенко розповів про стан Кравчука.

"Бореться... Леонід Макарович сильний. І той іспит, який перед ним постав, - я переконаний, що він його на лопатки покладе, та й усе", - сказав Ющенко.

Рaніше Politeka писaлa, що Леонід Кравчук бореться за життя: в мережу просочилися нові дані про стан першого президента.

Нагадаємо, що біда з Леонідом Кравчуком, екс-президент перебуває в реанімації: що відомо про його стан.

A ще Politeka повідомлялa, що Кравчука госпіталізували, зроблено складну операцію: перші подробиці.