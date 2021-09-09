Чи загрожує Україні новий «пакт Молотова – Ріббентропа»? Чи можуть серйозні гравці домовитися про нашу долю без нашої участі? На це питання у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» відповідає керівник аналітичного центру Strategic Group Sofia Андрій Єрмолаєв.
«Україні загрожує виявитися в положенні країни вже не другої, а третьої ліги. Це – ризик найближчого майбутнього. Цілісність України – важливий елемент європейської безпеки, тому не може бути мови про її розпад, тим більше некерований. Але існує високий ризик конфліктів, тому зовнішнє втручання в українські справи буде посилюватися. Найбільшою мірою це стосується тієї частини нашої еліти, яка навіть ментально несамостійна. Найближче майбутнє України, яке я бачу – це децентралізована провінція, яка активно розвивається», - вважає експерт.
Він також торкнувся тих питань, де Україна, на його думку, могла б працювати на випередження.
«Ми могли б розв'язувати проблему Донбасу, проблему повернення кордону на колишнє місце. Крим – це важко вирішувана проблема і, скоріше, привід для відсутності діалогу. Питання в тому, чи залишиться Україна на своєму хуторі, нехай навіть після відходу Росії – чи вона повернеться у великий континентальний діалог», - каже Андрій Єрмолаєв.
Як повідомляє Politeka, раніше він висловився про те, що, на його думку, гарантує безпеку країни.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Україну потрясла загибель жінки і її дочки від рук 22-річного хлопця: "Забула закрити двері"
Онука Ротару показала, як виглядає їх особняк за мільйон доларів зсередини: колони і темні меблі
Шоптенко жорстко розкритикували після першого ефіру "Танців з зірками": "Невже немає нових і..."
Гвоздьова назвала головних невдах першого ефіру "Танців з зірками": "Melovin, Фагот і..."
Також Politeka повідомляла, що Єрмолаєв вказав на відмінність між незалежністю і самостійністю країни.