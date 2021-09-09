Чи загрожує Україні новий «пакт Молотова – Ріббентропа»? Чи можуть серйозні гравці домовитися про нашу долю без нашої участі? На це питання у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» відповідає керівник аналітичного центру Strategic Group Sofia Андрій Єрмолаєв.

«Україні загрожує виявитися в положенні країни вже не другої, а третьої ліги. Це – ризик найближчого майбутнього. Цілісність України – важливий елемент європейської безпеки, тому не може бути мови про її розпад, тим більше некерований. Але існує високий ризик конфліктів, тому зовнішнє втручання в українські справи буде посилюватися. Найбільшою мірою це стосується тієї частини нашої еліти, яка навіть ментально несамостійна. Найближче майбутнє України, яке я бачу – це децентралізована провінція, яка активно розвивається», - вважає експерт.

Він також торкнувся тих питань, де Україна, на його думку, могла б працювати на випередження.

«Ми могли б розв'язувати проблему Донбасу, проблему повернення кордону на колишнє місце. Крим – це важко вирішувана проблема і, скоріше, привід для відсутності діалогу. Питання в тому, чи залишиться Україна на своєму хуторі, нехай навіть після відходу Росії – чи вона повернеться у великий континентальний діалог», - каже Андрій Єрмолаєв.

Як повідомляє Politeka, раніше він висловився про те, що, на його думку, гарантує безпеку країни .