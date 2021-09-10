У програмі «Що далі?» з Вікторією Панченко на каналі «Знай 24» політолог Олексій Якубін прокоментував проєкт бюджету України на наступний рік, зокрема його скандальні моменти.

Передусім експерт нагадує про швидкі звільнення, які відбувалися останнім часом. Зокрема, він говорить про міністра охорони здоров’я, припускає, що призначать також нового міністра оборони. «Інша справа, що з того, що ми зараз бачимо, це все трішечки відтягується далі по часу», - міркує Якубін.

Як він пояснює, річ у тім, що Кабінет міністрів зараз займається проєктом бюджету на наступний рік. «І там дуже багато скандальних моментів є», - додає політолог.

Якубін зазначає, що йдеться про скандальні законопроєкти 5600 і 5636, окрім того, Кабмін збирається змінити податкову базу. «Якщо ці законопроєкти будуть прийняті — ми реально побачимо удар тут, наприклад, за ціною на продовольство», - попереджає він і додає, що це стосується також птахівництва, скотарства та дрібних і середніх виробників. Експерт підсумовує, що проєкт потрібно подати в першому читанні вже до 15 вересня.

Як повідомляла Politeka, Якубін розповів про роль спікера ВР Разумкова в нинішньому політичному розкладі .