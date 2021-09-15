Як Міжнародний валютний фонд розподіляє гроші? Про це розповів економіст Віктор Скаршевський у програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?».

За словами гостя програми, МВФ розподіляє гроші доволі специфічно. «МВФ розподілив по всьому світу серед 190 країн, які є членами МВФ, 650 млрд доларів. І квота України – 0,42%, і, відповідно, ми отримали 2,7 млрд доларів у серпні», - розповідає він. Водночас Скаршевський зазначає, що це вже другий такий розподіл, перший відбувся у вересні 2009 року, коли Україні виділили 1,7 млрд доларів.

Водночас експерт зауважує, що в цьому розподілі є певні нюанси: «Якщо ми не використовуємо ці гроші, ми нічого не платимо. Але як тільки ми починаємо їх використовувати, ми повинні платити за ту суму, яку ми використовували». Принагідно він згадує, що за кошти, які Україні надали у 2009 році, державі довелося виплатити більше 45 млн доларів відсотків.

Як пояснює Скаршевський, за використання всіх 2,7 млрд доларів країні доведеться щомісяця виплачувати приблизно 1,5 млн доларів. «Вони явно не будуть лежати мертвим вантажем, щоб за них нічого не платити», - підкреслює економіст. На його думку, за допомогою цих коштів уряд може і погасити борги, і перекрити дефіцит бюджету, тощо. Але експерт нагадує, що за використання коштів МВФ доведеться платити відсотки.

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