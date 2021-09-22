Політичний експерт Олексій Якубін в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською розповів, чому Україні не варто не визнавати легітимність виборів в Держдуму Росії.
"Якщо ми говоримо про міжнародну легітимність, в частині голосувань в Криму і “самопроголошених республіках” це не буде визнано. Але в цілому я думаю, що все одно міжнародна легітимність буде. Більшість європейських країн, вони за замовчуванням будуть працювати з тією Думою, яка буде. Мені здається, ось в цьому плані нам дуже важливо зараз знову не перетворитися в якусь білу ворону, і не постаратися випередити всю планету", - сказав Олексій Якубін.
Він зазначив, що Україні не потрібно вводити додаткові обмежувачі, які будуть її ж стримувати.
"Тому що потім ЄС буде і далі контактувати на рівні з Думою, а ми будемо як би намагатися тільки скаржитися, і намагатися якось ЄС просити, “А ви, будь ласка, замість нас прокомунікуйте", - додав Якубін.
За його словами, зараз відносини між Росією і Україною формально присутні.
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