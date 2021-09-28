Політолог Руслан Бортник у своєму блозі «Підсумки тижня» порівняв два законопроєкти з антиолігархічного пакету, заявивши про те, що прийнятий закон – це лише піар, який не несе реальної загрози для олігархів.

Він зазначив, що незважаючи на різні версії причин замаху на Сергія Шефіра, в будь-якому випадку – це злочин, за який винні мають бути покарані.

«Ця справа серйозно вплинула на розгляд законопроєкту про олігархів, який розглядався в той день. Насправді це не законопроєкт – це пакет, який складається з двох законопроєктів», - каже Бортник.

За його словами, якщо порівняти їх, то законопроєкт безпосередньо про олігархів, в якому є визначення терміна «олігарх», критерії, санкції, передбачається реєстр – це всього лише 10% цього пакету, а решта 90% - це інший законопроєкт під номером 5600, який передбачає серйозні зміни в Податковий кодекс.

«Так сталося, що після цього обстрілу законопроєкт про олігархів – красивий, гучний піар-законопроєкт був прийнятий досить швидко і великою кількістю голосів, а інший, більш важливий законопроєкт, який ніс реальні загрози активам олігархів, не прийнятий, і до розгляду його не приступили», - розповів Бортник.

Політолог вважає, що, можливо, сигнал, який передавали Шефіру, був почутий, тож він припустив, що відсутність розгляду цього законопроєкту могла стати елементом змови.

Як повідомляла Politeka, Шишкін пояснив, чим небезпечні неконституційні дії влади.

Також Politeka повідомляла, що Голомша заявив про замах на Шефіра, що він глибоко сумнівається, що це внутрішні розбірки, тому що внутрішні розбірки — це коли кинули вибуховий пакет.