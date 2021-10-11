Політичний консультант Руслан Рохов розповів, що в нашій країні політики служать олігархам, тому що не має альтернативи, а політика у цілому сприймається як бізнес.
Про це він розповів у програмі Олександра Кочеткова «Економіка для думаючих».
«Дивіденди олігархи від інвестицій у політику мають, статки у них зростають і вони завжди у чільній частині списку найбагатших українців. Якби це було невигідно, то вони б цього не робили», - зазначив Рохов.
На думку експерта, сьогодні у політиків немає вибору, кому служити: вони вибирають між олігархами та олігархами.
«Або ти йдеш на службу олігархам, або ти не потрапляєш у політику, ну або ти дістаєш власні гроші, а тоді ти дивишся на політику як на бізнес: інвестування відбиваєш. Думаєш, як продати свій голос так у парламенті, щоб повернути свої інвестиції», - підкреслив Рохов.
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За словами експерта, якщо ми хочемо, щоб політики такими не були, то потрібно створити відповідні умови, але, як він зазначив, при сьогоднішній політичній моделі в Україні це неможливо.
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