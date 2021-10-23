Український політичний аналітик Ігор Рейтерович розповів, що однозначно за стіл переговорів Росію може посадити тільки істотне посилення санкцій.

Про це він розповів у новому випуску програми «Головне» на каналі MY.UA з ведучою Катериною Павловою.

«Коли Україна скаже, що конфлікт лише поглиблюється, а кількість обстрілів тільки збільшується, то європейці повинні на це якось реагувати. Європа насправді дуже боїться ескалації конфлікту на Донбасі. І ситуація, яка у нас певний час була, як би це цинічно не звучало, їх дуже влаштовувала. Мінімально стріляють, нескінченно можна домовлятися, але головне, що не стріляють. Моменти пов'язані з ескалацією з боку Росії і відповідь у вигляді санкцій в сторону Росії безумовно може змусити її сісти за стіл переговорів», - підкреслив він.

Рейтерович вважає, що інших якихось варіантів станом на сьогодні не уявляється. Раніше у нас був козир, повідомив він, це ті люди, яких ми віддали в обмін на наших полонених. Це його суб'єктивна точка зору, але він вважає, що це був зовсім нерівноцінний обмін. Безумовно кожен наш полонений - це абсолютна цінність, підкреслив він, але тоді Росія отримала більше, ніж ми.

«А ми могли б отримати набагато більше і тоді зараз питання обміну полоненими не стояло б в такому форматі. І там би залишилися не сотні наших полонених, а можливо десятки. Хоча Росія «обмінний фонд» поповнює регулярно, просто хапаючи людей на непідконтрольних нам територіях. Катують їх і звинувачують в роботі на українські спецслужби, а це наші громадяни. І Росія цинічно такими моментами користується. Тому тільки тиск наших партнерів може змусити сісти Росію за стіл переговорів, інших механізмів не існує», - резюмував він.

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