Астролог Влад Росс розповів, чи загрожує Україні масова війна з РФ до кінця року і чи загрожує нам енергетична криза цієї зими.

Про це він розповів у новому випуску програми «Прогноз» із блогером Любов'ю Завальнюк.

«Листопад буде найгарячішим політичним місяцем в Україні. Може й протестна ситуація бути в Україні проти заборон та ковідних обмежень. А також це може накладатися на інші протестні ситуації з тим, що обіцяли не підвищувати ціни на опалення та комунальні послуги як тільки наближається Місячне затемнення. З 19 листопада по 4 грудня – це буде Сонячне затемнення, тоді буде період, коли гальмуватимуть Верховну Раду. Почнуться чвари, бійки та складні ситуації», - розповів він.

Росс сказав, що Путін підливатиме олію у вогонь тим, що вкотре підвів війська до кордону України. Навесні Сатурн входить до будинку влади, вважає він, і Путін може спокійно запровадити війська з території Білорусі. Листопад буде теплим місяцем, підкреслив він, і з енергетики нам здаватиметься, що він тепліший за жовтень. І, звичайно, у нас буде тепла зима, повідомив він, і нам вистачить того газу, який у нас зараз знаходиться.

«Якихось великих домовленостей Україна до весни наступного року не матиме. Але навесні особливо у травні чи червні ми домовимося за вигідною ціною з «Газпромом». Якщо «Північний потік-2» буде запущено, то лише 50% поньому буде йти російський газ, 50% туркменський газ або азербайджанський, тобто не буде того, що хоче Путін. А Мінські домовленості вже мертві, тому що вони були підписані на Місяці без курсу – це таке становище, коли Місяць не робить жодного аспекту», - резюмував він.

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