Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців, зазначивши, що попереду нашу країну чекає ще багато випробувань, але ми вже довели всьому світу свій героїзм.

Олексій Резніков розмістив звернення на сторінці в Фейсбук, повідомляє Politeka.net.

За словами міністра оборони, Україна пережила три доби опору, які змінили нашу країну і світ.

"Де всі ті, хто обіцяв за 72 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я тільки чую, як вони виправдовуються.

Я бачу героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків. Всіх, хто виконує свій обов'язок", - написав Олексій Резніков.

У зверненні йдеться, що багато тисяч громадян взяли в руки зброю, і захищають свою країну у складі територіальної оборони.

"За майбутнє своїх дітей і онуків. За тих, кого люблять. За пам'ять своїх предків.

За свою державу.

Вас бачать всі, весь світ!

Попереду ще багато випробувань. Але в нашу перемогу тепер віримо не тільки ми", - написав Резніков.

Міністр оборони підкреслив, що українці подолали страх і кинули виклик Кремлю, і всі усвідомлюють, що ніде в Європі немає такої сильної армії, як наша.

"І без цієї армії і нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде.

Тому вже зараз надходить допомога, яка ще три дні тому була неможливою.

Темрява відступить. Світанок близько. Тримаймо стрій.

Слава Україні! Слава Героям України!",- завершив пост Резніков.