Олексій Резніков розмістив звернення на сторінці в Фейсбук, повідомляє Politeka.net.
За словами міністра оборони, Україна пережила три доби опору, які змінили нашу країну і світ.
"Де всі ті, хто обіцяв за 72 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я тільки чую, як вони виправдовуються.
Я бачу героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків. Всіх, хто виконує свій обов'язок", - написав Олексій Резніков.
У зверненні йдеться, що багато тисяч громадян взяли в руки зброю, і захищають свою країну у складі територіальної оборони.
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"За майбутнє своїх дітей і онуків. За тих, кого люблять. За пам'ять своїх предків.
За свою державу.
Вас бачать всі, весь світ!
Попереду ще багато випробувань. Але в нашу перемогу тепер віримо не тільки ми", - написав Резніков.
Міністр оборони підкреслив, що українці подолали страх і кинули виклик Кремлю, і всі усвідомлюють, що ніде в Європі немає такої сильної армії, як наша.
"І без цієї армії і нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде.
Тому вже зараз надходить допомога, яка ще три дні тому була неможливою.
Темрява відступить. Світанок близько. Тримаймо стрій.
Слава Україні! Слава Героям України!",- завершив пост Резніков.