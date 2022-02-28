Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Про це на своїй сторінці у Facebook передавати заступник голови офісу президента Андрій Сибіга.

"Документи вже по дорозі до Брюсселя. Вітаю, Україно, вітаю всіх нас", – написав Сибіга.

Зазначимо, вранці 28 лютого у своєму зверненні президент Зеленський заявив, що закликав Євросоюз невідкладно прийняти Україну за новою спеціальною процедурою.

"Вчора я говорив з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн про подальші, ще сильніші кроки. Європейці віддають собі звіт, що наші солдати борються за нашу державу і всю Європу, за мир для всіх країн Європейського Союзу... і це дає нам повне право зробити наступне.

Ми звертаємося до Європейського Союзу за невідкладним приєднанням України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поруч з нами. Але наша мета-бути разом з усіма європейцями і, головне, бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що ми це заслужили. Я впевнений, що все це можливо", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що вважає Україну "однією з нас" і хоче бачити її в ЄС. Незважаючи на це, вона не стала уточнювати, які шанси України на вступ до ЄС, особливо – за прискореною програмою.