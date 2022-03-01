План Росії з блискавичного захоплення України провалився, а з перспектив у керівництва країни-агресора залишився лише Гаазький трибунал.

Про це написав секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці в Фейсбук.

«Шостий день українського Національного спротиву! Українці, наші Збройні Сили, ТРО, всі, хто взяв до рук зброю, роблять неможливе, стримуючи і завдаючи нищівних ударів у відповідь російській окупаційній армії, яку Кремль чомусь вважав непереможною, але як він помилявся!» - зазначив Данілов.

Він додав, що блискавична каральна операція, яку керівництво Росії планувало завершити за день-два з тріском провалилася.

«Це стало зрозуміло всьому світові, і починають потрохи розуміти в самій Росії. Саме тому загнані у глухий кут кремлівські щури стають особливо небезпечними, переходячи межу і відкидаючи будь-які правові, моральні, юридичні обмеження у правилах ведення війни.

Розуміючи, що попереду у всього російського військово-політичного керівництва РФ тільки перспективи Гаазького трибуналу, вони йдуть ва-банк. Тільки цим можна пояснити варварській обстріл Градами півторамільйонного міста Харків. Руйнування історичної перлини Європи - міста Чернігів, обстріли Бучи, Ірпіня, Гостомеля і ще десятків і десятків українських міст і сіл.

Місто Волноваха знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Поранені, вбиті, позбавлені своїх домівок. Цей список злочинів РФ проти України і її Народу буде пред‘явлений міжнародним судам, і ніхто не зможе уникнути покарання. Ми їм обіцяємо», -зазначив Данілов.

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«Шостий день нашого опору в Справедливої війні був важким і напруженим. Ворог знаходиться на межі виснаження, тоді як українські сили опору стають тільки сильнішими з кожним днем. За нами весь Український Народ і підтримка найвпливовіших країн світу. Росія - країна-терорист, залишилася в кричущій самотності, без союзників, без честі і гідності! Боремося, тримаємось, і смерть ворогам! Слава Україні!» - підсумував секретар РНБО.