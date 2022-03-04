Під час затримання депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича при ньому з охороною виявився вражаючий арсенал зброї.

Як пише Politeka.net, Нестор Шуфрич був затриманий сьогодні в Києві, коли фотографував позиції українських військових. Як виявилося, народний депутат ОПЗЖ був не один, а разом зі своїми охоронцями, які відстрілювалися від тероборони.

Як повідомила журналістка Валерія Єгошина, на поточний момент депутат "цілий і неушкоджений".

"2 автомати, 3 пістолети, один автомат зі спиляним номером - це про затриманих російських диверсантів? Ні, про нардепа Нестора Шуфрича, який під час війни включається в ефіри пропагандистів. Бійцям він пояснив, що нібито хотів сфотографувати місцевий культурний пам'ятник (насправді – позицію військових). А ось навіщо відстрілювався від бійців при затриманні і звідки взялася незареєстрована зброя-поки не пояснив. Зброю забрали, всіх затримали, за українськими законами-передадуть в поліцію або СБУ", - повідомила журналістка.