Про це, як пише Politeka.net, заявив радник голови офісу президента Олексій Арестовича.
"...Для багатьох українців те, що ми ще не програли - це героїчне, але диво.
У деяких досі присутній настрій:
- наші успіхи - тимчасовий фарт. Потрібно забирати виграш і домовлятися з Путіним.))
Та ні ж.
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Все це було преопределено в перший же день. Все це прораховано і продумано військовим керівництвом і блискуче реалізується армією.
Я знаю думку багатьох військових світу. Вони в шоці - від того рівня, який демонструє українська армія та її керівництво.
Сьогодні це офіційно визнали Міністерства оборони США, Британії, глава НАТО.
Чи знаєте ви, що перший удар крилатих ракет противника в багатьох місцях припав в макети?..
І вогневі мішки, і нескінченні kill box, в які затягують війська противника наші військові - це все тверезий і холоднокровний розрахунок, який з методичністю роторного екскаватора реалізує керівництво і особовий склад нашої армії.
Нам давали 48 годин-найкращі військові світу.
На десяту добу українська авіація, якій давали три години, розносить ворога з неба.
Наші успіхи - закономірність. Спеціально збудовані і чітко реалізовані причинно-наслідкові зв'язки. Поєднання найвищого рівня Збройних сил і народного опору перемеле тут російську військову машину. Російська армія не сильна. Вона просто довга. Вісім з десяти путінських армій тут. Тут ми їх і поховаємо. Це займе час. Але це не буде випадковим успіхом.
Це - результат нашої з вами спільної роботи. Всіх нас.
І саме через цю системну роботу, тому, що ми думаємо головою і працюємо руками, ворог програє.
Навіть зараз, коли в Кремлі ще час надуватися і хорохоритися, вони відкрито визнають, що окупувати Україну неможливо і - не збираються. Ми їх ще погонимо назад. Всі наші будинки і міста повернутися до нас. Це наша війна Судного дня.
Це наша Батьківщина скидає з себе семисотрічні кайдани Орди, потворне історичне спотворення давньої ідеї Русі.
Сотні років важкого прокляття. Ціна не буде легкою. Але перемога змінить все. Всю долю Європи і світу. Тому, закономірність нашої перемоги ще й історична. За нами-правда київських князів Стародавньої Русі. За нами - Святослав, Володимир, Богдан. Ми вже переграли крути, рознісся цього разу під ними елітні московські частини.
14 бригада (колишня 51, розстріляна Безлером і в Іловайську) сьогодні вклинюється в центр бойових порядків російських військ - рубає, рубає, рубає, з плеча.
Переграємо ми весь цей морок, який на нас наводили століттями.
Все закономірно. Все невипадково. Захистимо нашу Неньку-багаторазово поранену, оббрехану, забуту, нашу Маму. Захистимо народну душу. За предків. За куполи Софії. За кручі над Дніпром. За дітей. За онуків і правнуків, яким йти до заїздів.
Нам пощастило стати поколінням, яке виправить тисячолітню несправедливість. Яке відкриє двері в новий світ. Я особисто глибоко задоволений. Поставимо крапку в історії Московії. Піднімемо справжню Україну", - заявив Арестович на своїй сторінці в Facebook.