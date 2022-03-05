Військові з усього світу шоковані найвищим рівнем боєздатності, яке демонструють воїни ЗСУ та український народ. Сьогодні авіація, якій давали кілька годин, продовжує ліквідувати ворога

Про це, як пише Politeka.net, заявив радник голови офісу президента Олексій Арестовича.

"...Для багатьох українців те, що ми ще не програли - це героїчне, але диво.

У деяких досі присутній настрій:

- наші успіхи - тимчасовий фарт. Потрібно забирати виграш і домовлятися з Путіним.))

Та ні ж.

Все це було преопределено в перший же день. Все це прораховано і продумано військовим керівництвом і блискуче реалізується армією.

Я знаю думку багатьох військових світу. Вони в шоці - від того рівня, який демонструє українська армія та її керівництво.

Сьогодні це офіційно визнали Міністерства оборони США, Британії, глава НАТО.

Чи знаєте ви, що перший удар крилатих ракет противника в багатьох місцях припав в макети?..

І вогневі мішки, і нескінченні kill box, в які затягують війська противника наші військові - це все тверезий і холоднокровний розрахунок, який з методичністю роторного екскаватора реалізує керівництво і особовий склад нашої армії.

Нам давали 48 годин-найкращі військові світу.

На десяту добу українська авіація, якій давали три години, розносить ворога з неба.

Наші успіхи - закономірність. Спеціально збудовані і чітко реалізовані причинно-наслідкові зв'язки. Поєднання найвищого рівня Збройних сил і народного опору перемеле тут російську військову машину. Російська армія не сильна. Вона просто довга. Вісім з десяти путінських армій тут. Тут ми їх і поховаємо. Це займе час. Але це не буде випадковим успіхом.

Це - результат нашої з вами спільної роботи. Всіх нас.

І саме через цю системну роботу, тому, що ми думаємо головою і працюємо руками, ворог програє.

Навіть зараз, коли в Кремлі ще час надуватися і хорохоритися, вони відкрито визнають, що окупувати Україну неможливо і - не збираються. Ми їх ще погонимо назад. Всі наші будинки і міста повернутися до нас. Це наша війна Судного дня.

Це наша Батьківщина скидає з себе семисотрічні кайдани Орди, потворне історичне спотворення давньої ідеї Русі.

Сотні років важкого прокляття. Ціна не буде легкою. Але перемога змінить все. Всю долю Європи і світу. Тому, закономірність нашої перемоги ще й історична. За нами-правда київських князів Стародавньої Русі. За нами - Святослав, Володимир, Богдан. Ми вже переграли крути, рознісся цього разу під ними елітні московські частини.

14 бригада (колишня 51, розстріляна Безлером і в Іловайську) сьогодні вклинюється в центр бойових порядків російських військ - рубає, рубає, рубає, з плеча.

Переграємо ми весь цей морок, який на нас наводили століттями.

Все закономірно. Все невипадково. Захистимо нашу Неньку-багаторазово поранену, оббрехану, забуту, нашу Маму. Захистимо народну душу. За предків. За куполи Софії. За кручі над Дніпром. За дітей. За онуків і правнуків, яким йти до заїздів.

Нам пощастило стати поколінням, яке виправить тисячолітню несправедливість. Яке відкриє двері в новий світ. Я особисто глибоко задоволений. Поставимо крапку в історії Московії. Піднімемо справжню Україну", - заявив Арестович на своїй сторінці в Facebook.