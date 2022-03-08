Таку думку в ефірі телеканалу Україна 24 висловив радник голови офісу президента України Олексій Арестович, пише Politeka.net.

За його словами, переговори Росія ініціювала вже на другий день після розв'язаної нею на території України війни. Така швидкість, зазначив Арестович, не має аналогів у світовій військовій історії.

"У мене на цей рахунок три думки. Перше: все пішло не так, як очікували. Друге: там відразу зрозуміли, що реакція Заходу - не та, на яку розраховували, і треба підстраховуватися - зображати з себе людей, які готові до припинення війни. І третє: вони з самого початку не приділяли серйозної уваги цим переговорам, це було для імітації процесу. Тому що" калібри» приїхали туди людей - навіть в Росії вони вважаються людьми з дещо плутаною репутацією, скажімо так, - показують несерйозність ставлення до переговорного процесу з боку РФ", - заявив Арестович, нагадавши, що від України до складу делегації увійшли глава парламентської більшості, Міністр оборони, радник глави офісу президента.

«А у них-щось таке " мединське»", - додав радник глави офісу президента.

За словами Арестовича, від раунду до раунду переговорів вимоги Росії знижуються.

"Перший раз, коли вони запропонували переговори - це було на другий день війни, і ми тут чекали десант на Печерську, президенту пропонували евакуюватися, а він відмовився - Росія запропонувала переговори на умови безумовної капітуляції України. Президент тоді посміявся, бо це було дуже смішно. Це був другий день" операції", - повідомив Арестович.

Представник офісу президента додав, що Росія поступово знижує планку вимоги.

"Судячи з їхніх офіційних коментарів. Десь поділася денацифікація-ніхто її не шукає і не чекає. Загубитися. А це була головна заявлена вимога і першочергова заявлена мета війни, оголошена вищим керівництвом РФ. Демілітаризація, як вони кажуть. Якщо подивитися на втрати Російські-тут питання, хто кого демілітаризує. Поки ми це робимо по повній", - підкреслив Арестович.

Радник глави офісу Президента припустив, що ще десять днів таких - і планка переговорів кардинально зміниться.

"Буде виглядати з їхнього боку приблизно так: ну, хоча б на офіційному рівні не використовуйте відому кричалку харківських футбольних уболівальників. Це буде єдина вимога, яку вони залишать, якщо такими темпами буде все тривати", - спрогнозував Арестович.