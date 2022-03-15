Радник глави офісу Президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк розповів про відновлення переговорів між Україною і Росією.

Як пише Politeka.net, 14 березня розпочався черговий етап переговорів між Росією та Україною. Після чого сторони взяли паузу на добу. І ось сьогодні, 15 березня, переговори між країнами поновилися. Михайло Подоляк, радник голови офісу Президента України Володимира Зеленського, а також член делегації від української сторони, повідомив у своєму твіттер-акаунті, що переговорний процес відновлення.

"Переговори тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі. Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ з території країни...", - написав Подоляк.

До цього, зранку 15 березня, радник глави ОП публікував ще одну заяву вранці:

"20-й день героїзму в країні. Справжня свобода завжди коштує дорого. Решта без змін. РФ і далі воює тільки з мирними містами, знищуючи їх вночі ракетами. Наші військові впевнено б'ють росіян у всіх напрямках. Партнери досі скромно стоять осторонь, побоюючись стати глобальними лідерами".