Как пишет Politeka.net, 14 марта начался очередной этап переговоров между Россией и Украиной. После чего стороны взяли паузу на сутки. И вот сегодня, 15 марта, переговоры между странами возобновились. Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского, а также член делегации от украинской стороны, сообщил в своем твиттер-аккаунте, что переговорный процесс возобновления.

"Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны…", - написал Подоляк.

До этого, утром 15 марта, советник главы ОП публиковал еще одно заявление утром:

"20-й день героизма в стране. Настоящая свобода всегда стоит дорого. Остальные без изменений. РФ и дальше воюет только с мирными городами, уничтожая их ночью ракетами. Наши военные уверенно избивают россиян по всем направлениям. Партнеры до сих пор скромно стоят в стороне, опасаясь стать глобальными лидерами".