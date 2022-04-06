Таким чином, повідомляє Генштаб ЗСУ, не виключено, що Росія скористається територією Придністров'я.

"Ворог намагається поліпшити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної придністровсько-молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка до прийому літаків" – йдеться в новому зведенні Генштабу.

У той же час окупанти не залишають спроб залучення до бойових дій проти України найманців з інших країн, щоб заповнити свої втрати в живій силі. У той же час використання найманців істотного впливу на хід бойових дій не буде, враховуючи їх малу чисельність.

Також У Генштабі підкреслили, що основні зусилля ворог зосереджується на підготовці до наступальної операції, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Нагадавши, минулої ночі окупанти розбомбили в Дніпропетровській області нафтобазу і завод.

Також повідомлялося, що екс-командувач НАТО назвав нову головну мету Путіна в Україні.

Крім того Politeka.net писала, що Зеленський висловився про Лукашенка і ризик вторгнення Білорусі.