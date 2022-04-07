Дмитро пєсков своєю заявою про те, що президент рф путін нібито особисто віддав наказ своїм військам відступати від Києва, здійснив мало не диверсію.

Таку думку висловив радник гоави офісу президента України Олексій Арестович.

Арестович стверджує, що насправді це не "жест доброї волі" РФ, а скоріше Втеча російської армії з регіону і зазначив, що багато росіян в соцмережах гнівно висловлювалися щодо того, що армії Путіна довелося піти з Київської та Чернігівської областей.

"Пєсков направив "любов "всіх росіян особисто на путіна. Це взагалі диверсія. Десятки і сотні тисяч російських користувачів писали:"С*ки, що ж Ви здали". А тепер виявляється, особисто путін в цьому винен. Або пєсков з кимось об'єднався і вони вирішили всі стріли запустити в путіна", - говорить вонний експерт.

Він додав, що відбудеться найпростіше психологічне перенесення – росіяни почнуть думати, що десятки їхніх солдатів "поклали" особисто за наказом путіна.

"Відмінна диверсія! Я поплескаю в офісі, щоб Пєскову дали хоча б "за мужність III ступеня". Це мужній вчинок, я б навіть сказав подвиг", - сказав радник глави ОП.

Він підкреслив, що насправді російська армія була змушена втекти з Київщини під напором Збройних сил України.