"Я можу брати на себе відповідальність щодо захисту нашої держави та боротьби, яку ми постійно демонструємо"

Україна готова до перемовин з Росією і паралельно готується до вирішального бою на Донбасі. Про це президент Володимир Зеленський сказав у суботу, 9 квітня, після переговорів з канцлером Австрії Карлом Негаммером, який приїхав до Києва.

"Україна завжди говорила, що вона готова до будь-яких перемовин і буде шукати будь-які шляхи для того, щоб закінчити війну", - зазначив Зеленський.

При цьому він додав, що на сході та півдні України відбувається накопичення російських військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще більше українських територій.

"Паралельно, на жаль, ми бачимо підготовку до важливого, хтось каже вирішального, бою на Сході нашої держави. Я не знаю, мені складно сказати і я не хочу брати на себе відповідальність щодо прогнозів. Я можу брати на себе відповідальність щодо захисту нашої держави і боротьби, яку ми постійно демонструємо", - додав президент.

Зеленський зазначив, що те, як буде розвиватися ситуація залежить від багатьох факторів.

"Як буде розвиватися процес - залежить від багатьох речей. Стоїть Маріуполь, чи вистоїть Маріуполь. Там наші військові, одні з найміцніших. Для них це велике випробовування, і для нашої держави. Навколо них сьогодні 10 тисяч російських військових. Якщо ми втримаємо Маріуполь, ці 10 тисяч значить там будуть і не підуть на Схід тощо", - сказав президент.

Ситуація залежатиме від того, як Україні будуть допомагати іноземні держави, як далеко готовий зайти президент Росії, а найголовніше - яка буде готовність ЗСУ.

"Це буде складна баталія, ми віримо в нашу боротьбу, віримо в нашу перемогу. Тому ми готові і боротися, і шукати ті чи інші шляхи дипломатичні, щоб зупинити цю війну. Поки що. Поки що ми говоримо і про паралельний діалог", - додав Зеленський.

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