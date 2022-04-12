Представник української делегації в переговорах з росією Михайло Подоляк розповів про плани путіна на Україну.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що світу було відомо про те, що росія "планує війну і готує "розстрільні списки" для України". У своєму Twitter Подоляк написав, що на це українському уряду запропонували "евакуюватися в Zoom", і що "Києву залишилося три дні".

"Путін частково мав резон у своїх розрахунках: деякі політики на той момент вже готові були здати Україну, висловити стурбованість і ввести напівсанкції", – пише Подоляк.

Він заявив, що "іноді одна людина може змінити все", маючи на увазі Зеленського, і закликав Європу також зробити вибір і відмовитися від нафти і газу і Росії.

Раніше ми писали, що Михайло Подоляк розповів, що змінилося в переговорах з рф після подій в Бучі.

"Переговорний процес йде постійно. Є зустрічі, коли делегації безпосередньо між собою зустрічаються, підводяться якісь проміжні підсумки. А є постійно йде онлайн-процес, в якому беруть участь робочі групи. На сьогодні є деяка зміна переговорного фону, у зв'язку з подіями в Київській області, Буча і не тільки, - і це накладає певний відбиток", - розповів Подоляк.

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