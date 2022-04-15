Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ВВС, відповідаючи на запитання щодо погроз рф завдати нових ударів по Києву.
"Ми не боїмося жодної з загроз Російської Федерації при цьому. Ми повинні відповідати на всі загрозливі нам кроки Російської Федерації", - запевнив глава Української держави.
Президент також відповів на запитання щодо удару по ракетному крейсеру «Москва».
Нагадаємо, 14 квітня Міністерство оборони Росії повідомило, що крейсер після вибуху і подальшої пожежі боєкомплекту затонув при буксируванні під час шторму. Однак ще раніше представники української влади заявили, що корабель був атакований двома протикорабельними ракетами «Нептун».
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«Я думаю тільки про те, що відбувається з нашими військами, мене хвилює, що відбувається з нашою армією і з нашими Збройними силами України, тому що вони захищають нашу країну.
Те, що відбувається в армії Російської Федерації, яка напала на нас, яка є окупантом, яка блокує, до слова, Чорне море, мені, чесно кажучи, все одно. Якщо вона зменшиться, то це непогано», - заявив Зеленський, відповідаючи на питання, що він думає про цей удар.
Додамо, згідно з неофіційними даними, врятувати вдалося лише 58 моряків зі штатної чисельності екіпажу «Москви» в 510 осіб.
Про це повідомив відомий російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.
"За уточненими даними, число врятованих моряків "Москви" склало 58 осіб зі штатної чисельності екіпажу в 510", - написав Пономарьов на своїй сторінці в Facebook.
Нагадавши, у британській розвідці повідомили про ключові втрати Росії в морі.
Також повідомлялося, що Арестович передрік ще "приємні сюрпризи" після потоплення російського крейсера.