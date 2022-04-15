«Ми серйозно ставимося до всіх загроз, тому що ці загрози пов'язані з тим, що можуть загинути наші люди».

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ВВС, відповідаючи на запитання щодо погроз рф завдати нових ударів по Києву.

"Ми не боїмося жодної з загроз Російської Федерації при цьому. Ми повинні відповідати на всі загрозливі нам кроки Російської Федерації", - запевнив глава Української держави.

Президент також відповів на запитання щодо удару по ракетному крейсеру «Москва».

Нагадаємо, 14 квітня Міністерство оборони Росії повідомило, що крейсер після вибуху і подальшої пожежі боєкомплекту затонув при буксируванні під час шторму. Однак ще раніше представники української влади заявили, що корабель був атакований двома протикорабельними ракетами «Нептун».

«Я думаю тільки про те, що відбувається з нашими військами, мене хвилює, що відбувається з нашою армією і з нашими Збройними силами України, тому що вони захищають нашу країну.

Те, що відбувається в армії Російської Федерації, яка напала на нас, яка є окупантом, яка блокує, до слова, Чорне море, мені, чесно кажучи, все одно. Якщо вона зменшиться, то це непогано», - заявив Зеленський, відповідаючи на питання, що він думає про цей удар.

Додамо, згідно з неофіційними даними, врятувати вдалося лише 58 моряків зі штатної чисельності екіпажу «Москви» в 510 осіб.

Про це повідомив відомий російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

"За уточненими даними, число врятованих моряків "Москви" склало 58 осіб зі штатної чисельності екіпажу в 510", - написав Пономарьов на своїй сторінці в Facebook.

Нагадавши, у британській розвідці повідомили про ключові втрати Росії в морі.

Також повідомлялося, що Арестович передрік ще "приємні сюрпризи" після потоплення російського крейсера.