Євросоюз може представити шостий пакет санкцій проти росії наступного тижня.

Європейський Союз наступного тижня може представити новий пакет антиросійських санкцій. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Шостий пакет санкцій ЄС щодо росії, ймовірно, буде представлений наступного тижня", - написав кореспондент у своєму Twitter.

Нафтове ембарго Євросоюзу проти росії обговорюється серед заходів щодо цього пакету санкцій. Про це повідомляла раніше глава Єврокомісії. Урсула фон дер Ляйен також розповідала, що пакет санкцій може включити обмежувальні заходи щодо "Сбербанку" росії.

Втім, за її словами, блок не розглядає простої заборони на експорт нафти в європейські держави, тому що це призведе до дефіциту і зростання ринкових цін на нафту і в кінцевому рахунку – до посилення путіна. Для санкцій проти цієї сфери розробляють спеціальні механізми.

Відмова від російської нафти може стати особливим викликом для Угорщини, Словаччини та Болгарії, які купують цей ресурс переважно в росії. В цілому російська нафта становить 25% серед нафтового імпорту Євросоюзу, тоді як газ – 40%.

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