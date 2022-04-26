Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем раптово згадав про дипломатію.

Генсек ООН прибувши з візитом до Росії 26 квітня. Раніше стало відомо, що він хотів зустрітися з Путіним, а потім відвідати Київ. Під час зустрічі в Москві з боку російського президента прозвучала низка абсурдних заяв по темі війни в Україні.

Зокрема, Путін стверджує, що Росія нібито почала свою "спецоперацію" в Україні відповідно до Статуту ООН. Як» аргумент " на користь своєї правоти російський президент навів ситуацію з Косовим.

"Так зробили дуже багато держав світу, в тому числі наші опоненти на Заході, щодо Косова...Те ж саме ми зробили щодо республік Донбасу. Після того, як ми це зробили, вони звернулися до нас з проханням надати їм військову допомогу щодо тієї держави, яка проводить проти них військові операції. І ми мали право це зробити в повній відповідності зі статтею 51 розділу VII Статуту ООН", - заявив Путін.

Президент рф стверджує, що " проблема» навколо України виникла після "держперевороту" 2014 року.

Однак, на цьому російський президент не став зупинятися. Він також заявив, що в Маріуполі вже не ведуться бойові дії, а гуманітарні коридори з міста відкриті. При цьому за офіційними даними української сторони, обидва ці твердження не відповідають дійсності.

Також Путін цинічно назвав трагедію, влаштовану російськими військовими в Бучі "провокацією". Президент рф заперечує причетність своїх військових до страшних подій в українському місті. Путін додав, що після цих подій переговори між Росією і Україною застопорилися.

У той же час, Путін заявив, що Росія не відмовляється від переговорів і "розраховує на те, що вдасться досягти домовленостей на дипломатичному треку з Україною".

У свою чергу, генсек ООН підкреслив, що організація вважає, що Росія вторглася на територію України.

Крім того, Гутерріш запропонував створити контактну групу ООН-РФ-Україна по гуманітарних коридорах.

"ООН готова за два-три дні провести оцінку ситуації на» Азовсталі» для організації евакуації цивільних осіб і стати гарантом їх евакуації людей з Маріуполя", - заявив генсек організації.

Нагадаємо, захисники Маріуполя продовжують діставати і знищувати загарбників під Азовсталлю.

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