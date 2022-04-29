Вікторія Нуланд відіграє провідну роль у проведенні зовнішньої політики США щодо України та росії. В інтерв'ю виданню "Медуза" дипломат розповіла про основні завдання керівництва США щодо України.

Так, за словами Нуланд, одним з головних завдань є стратегічна поразка путіна і його режиму, який розв'язав війну в Україні. "Ми хочемо, щоб ця військова авантюра коштувала йому і його режиму непомірно дорого", - завила дипломат.

Також вона додала, що в США хочуть, щоб Україна не просто вистояла в цій війні, а й процвітала як демократична незалежна держава. При цьому, на думку Вікторії Нуланд, Україна повинна зміцнювати відносини не тільки з Європою, але і з російським народом.

На думку представниці Держдепу США, росіяни теж не заслуговують всіх страждань, які на них обрушує ця війна: "Тіл убитих солдатів, які прибувають додому в трунах і мішках до їхніх дружин, матерів і дітей, наслідків економічних санкцій. Але причина всьому цьому - тільки рішення путіна почати війну в Україні замість того, щоб вкласти всю свою енергію в зміцнення самої Росії і її економіки", - вважає Нуланд.

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