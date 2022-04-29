Многие с самого начала не верили в Украину и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной.

Как сообщает Politeka.net, певец Макс Барских выпустил новую композицию на английском языке под названием Don't F*ck with Ukraine, которую посвятил нашим защитникам и мужеству украинского народа. Видео с песней он опубликовал на своей странице в Instagram.

Музыкальная композиция посвящена ВСУ и народному сопротивлению. Макс Барских рассказал, что после лирической военной колыбельной "Буде весна" он почувствовал желание создать интернациональный трек, который смог бы показать силу украинцев по всему миру.

"Многие с самого начала не верили в Украину и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной. Однако уже третий месяц подряд наше государство героически борется с российским нашествием. И этот прецедент изменяет не только нашу страну, но весь мир. Наш пример призван заражать другие народы", - написал Макс Барских в подписи к видео.

Украинцы, которые уже скачали трек, похвалили Макса Барских и отметили, что их он вдохновляет: "Все утро слушаю, нереальная песня, поднимает боевой дух!", "Супер, как всегда на высоте. Очень заряжающая песня", "Я с самого первого дня верю в победу Ураины, а песня вдохновляет".

Напомним, Макс Барских вступил в ряды ВСУ, волнительное признание.

Как сообщала Politeka, Барских новым обращением в сети спровоцировал крупную ссору.

Также Politeka писала, Макс Барских жестко ответил Тимати и другим российским звездам.