Виктория Нуланд играет ведущую роль в проведении внешней политики США в отношении Украины и россии. В интервью изданию "Медуза" дипломат рассказала об основных задачах руководства США в отношении Украины.

Так, по словам Нуланд, одной из главных задач является стратегическое поражение путина и его режима, который развязал войну в Украине. "Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему и его режиму непомерно дорого", - завила дипломат.

Также она добавила, что в США хотят, чтобы Украина не просто выстояла в этой войне, но и процветала как демократическое независимое государство. При этом, по мнению Виктории Нуланд, Украина должна укреплять отношения не только с Европой, но и с российским народом.

По мнению представительницы Госдепа США, россияне тоже не заслуживают всех страданий, которые на них обрушивает эта война: "Тел убитых солдат, которые прибывают домой в гробах и мешках к их женам, матерям и детям, последствий экономических санкций. Но причина всему этому — только решение Путина начать войну в Украине вместо того, чтобы вложить всю свою энергию в укрепление самой России и ее экономики", - считает Нуланд.

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